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Маас посетит Москву в составе делегации Меркель
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РИА Новости

Маас посетит Москву в составе делегации Меркель

14:03 06.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас посетит Москву 11 января в составе делегации канцлера Ангелы Меркель, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом.
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"У меня есть объявление на грядущую субботу, 11 января, канцлер посетит Москву с коротким рабочим визитом. Министр иностранных дел Хайко Маас примет участие в этом визите. Она там проведет переговоры в Кремле с президентом Путиным по актуальным международным вопросам - Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина, а также двусторонние вопросы", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
По его словам, запланирована пресс-конференция.
Зайберт отметил, что "усилия по достижению нового продвижение вперед в урегулировании на Украине будут одной из тем".
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Хайко МаасМИД ГерманииАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияВ мире
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