Маас посетит Москву в составе делегации Меркель

"У меня есть объявление на грядущую субботу, 11 января, канцлер посетит Москву с коротким рабочим визитом. Министр иностранных дел Хайко Маас примет участие в этом визите. Она там проведет переговоры в Кремле с президентом Путиным по актуальным международным вопросам - Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина, а также двусторонние вопросы", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.