Начались съемки фильма "Бэтмен"

Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

© предоставлено компанией "Каро-Премьер" Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен", Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен", сообщает kinoafisha.info.

Актер Джеффри Райт, известный по сериалу "Мир Дикого Запада", который должен исполнить роль комиссара Джима Гордона, написал в соцсети: "Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм", – пишет Райт.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇 — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020

Готэм-Сити - это вымышленный город, в котором происходит действие историй о Бэтмене.

Вероятнее всего, съемочный процесс уже стартовал, делает вывод издание. Тем более, что ранее уже сообщалось, что съемки кинокартины могут начаться в январе 2020 года.

Также в соцсетях появились фотографии автомобилей, на которых есть обозначение "Готэм", которые могут быть задействованы в съемках.

Possible set photos for #TheBatman!!!



Gotham police, Police cars and a Gotham news van can be seen pic.twitter.com/NslTZBikK7 — BATSOURCE 🦇 (@Moonwarp) January 5, 2020

Предполагается, что в фильме будут сниматься Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.