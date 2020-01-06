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Культура
2020-01-06T17:43+0300
https://ria.ru/20200106/1563146607.html
Начались съемки фильма "Бэтмен"
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РИА Новости

Начались съемки фильма "Бэтмен"

17:43 06.01.2020
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© предоставлено компанией "Каро-Премьер"Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен", сообщает kinoafisha.info.
Актер Джеффри Райт, известный по сериалу "Мир Дикого Запада", который должен исполнить роль комиссара Джима Гордона, написал в соцсети: "Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм", – пишет Райт.
Готэм-Сити - это вымышленный город, в котором происходит действие историй о Бэтмене.
Вероятнее всего, съемочный процесс уже стартовал, делает вывод издание. Тем более, что ранее уже сообщалось, что съемки кинокартины могут начаться в январе 2020 года.
Также в соцсетях появились фотографии автомобилей, на которых есть обозначение "Готэм", которые могут быть задействованы в съемках.
Предполагается, что в фильме будут сниматься Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.
Ожидается, что на российские экраны лента выйдет 24 июня 2021 года.
Кадр из фильма Вторжение Фёдора Бондарчука
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