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https://ria.ru/20200106/1563146573.html
Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку
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РИА Новости

Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку

13:58 06.01.2020 (обновлено: 14:01 06.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Кувейт опроверг сообщения СМИ о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, сообщило командование вооруженными силами Кувейта в микроблоге в социальной сети Twitter.
"Что касается циркулирующей в некоторых СМИ и социальных сетях ошибочной информации об использовании военных баз Кувейта для нанесения ударов по определенным целям в одной из стран-соседей, то командование генеральным штабом ВС Кувейта категорически опровергает эти сообщения и подтверждает, что кувейтские базы не использовались для совершения этих операций", - отмечается в сообщении командования ВС.
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В минувший четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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