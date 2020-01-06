Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку

ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Кувейт опроверг сообщения СМИ о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, сообщило командование вооруженными силами Кувейта в микроблоге в социальной сети Twitter.
"Что касается циркулирующей в некоторых СМИ и социальных сетях ошибочной информации об использовании военных баз Кувейта для нанесения ударов по определенным целям в одной из стран-соседей, то командование генеральным штабом ВС Кувейта категорически опровергает эти сообщения и подтверждает, что кувейтские базы не использовались для совершения этих операций", - отмечается в сообщении командования ВС.
Вооруженные силы Кувейта призвали не публиковать "лживые сведения без надлежащей проверки".
В минувший четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.