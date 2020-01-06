Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку

"Что касается циркулирующей в некоторых СМИ и социальных сетях ошибочной информации об использовании военных баз Кувейта для нанесения ударов по определенным целям в одной из стран-соседей, то командование генеральным штабом ВС Кувейта категорически опровергает эти сообщения и подтверждает, что кувейтские базы не использовались для совершения этих операций", - отмечается в сообщении командования ВС.