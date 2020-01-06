Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T13:56+0300
https://ria.ru/20200106/1563146535.html
Сбежавший из части в Забайкалье срочник хотел навестить мать
https://cdn25.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_112d455a818f5316f60627c6d3175590.jpg
РИА Новости

Сбежавший из части в Забайкалье срочник хотел навестить мать

13:56 06.01.2020
2619
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, назвал причиной такого поступка желание навестить маму, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в Новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт. Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник Артур Хакимов, самовольно покинувший место службы в одной из воинских частей Забайкальского края, в понедельник добровольно пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
Руки в наручниках
21 декабря 2019, 09:31
В Волгограде задержали солдата-срочника, разыскиваемого в Азербайджане
2845203
Обсудить 2
Красноярский крайЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Руки в наручниках
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Сотрудник полиции
В Сибае полиция обнаружила голодного ребенка в квартире пьяного отца
Владимир Жириновский
Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади
Полицейский
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник "Роскосмоса" и его брат
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Кувейт опроверг сообщения о предоставлении базы для удара США по Ираку
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Такси
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
Автомобиль Следственного комитета России
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния