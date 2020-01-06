Сбежавший из части в Забайкалье срочник хотел навестить мать

"Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в Новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт. Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - говорится в сообщении.