Сбежавший из части в Забайкалье срочник хотел навестить мать

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, назвал причиной такого поступка желание навестить маму, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в Новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт. Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник Артур Хакимов, самовольно покинувший место службы в одной из воинских частей Забайкальского края, в понедельник добровольно пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
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