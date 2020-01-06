Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T14:16+0300
https://ria.ru/20200106/1563146514.html
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/67/1563146735_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_ce87e9aadde87e0a8061225c542d40c9.jpg
РИА Новости

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

13:55 06.01.2020 (обновлено: 14:16 06.01.2020)
142254
© REUTERS / U.S. MarinesМорской пехотинец США в Багдаде
Морской пехотинец США в Багдаде
© REUTERS / U.S. Marines
ДОХА, 6 янв — РИА Новости. Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. <…> Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать", — отметил Халф, чье выступление показал телеканал "Аль-Джазира".

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо".
По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:52
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку
США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США, а четыре американских военных были ранены.
После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций.
Багдад расценил нападение как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.
Парламент Ирака потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебных действий Багдада.
Он подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать страну, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Вчера, 12:37
Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
10447529744335341
Обсудить 78
Гибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Уйдёт западная коалиция из Ирака, там весь регион погрузится в мусульм анский хаос.
6 января, 14:17
Daniel Millet
296103138
Такие заявления Ирак каждый год делает. Но уже 10 лет американцы там
6 января, 13:58
АБАндрей БЕСС
57526260
Рекомендуем
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Президент США Дональд Трамп
Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния