Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

ДОХА, 6 янв — РИА Новости. Власти Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. <…> Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать", — отметил Халф, чье выступление показал телеканал "Аль-Джазира".

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.

США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США, а четыре американских военных были ранены.

После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций.

Багдад расценил нападение как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.

Парламент Ирака потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебных действий Багдада.