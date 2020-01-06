У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 10.32 по времени UTC (13.32 мск). Эпицентр располагался в 21 километре к югу от муниципалитета Гуайянилья. Очаг залегал на глубине 12,9 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами отсутствует.
Телеканал Telemundo Puerto Rico сообщает, что на юге страны в ряде населенных пунктов были зафиксированы частичные обрушения небольших домов. В городе Гуаянилья в результате подземных толчков обрушилась местная достопримечательность - прибрежное скальное образование Пунта-Вентана. Поступают жалобы об отключениях электричества. Информации о пострадавших не поступало.