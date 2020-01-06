У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико , сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 10.32 по времени UTC (13.32 мск). Эпицентр располагался в 21 километре к югу от муниципалитета Гуайянилья. Очаг залегал на глубине 12,9 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами отсутствует.