Турецкие туроператоры оспорят запрет на таблички в аэропорту Стамбула

Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы

Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы

Кроме того, турагентства должны заранее уведомлять сотрудников IGA Meeting Lounge о числе ожидаемых туристов, передавать им их фамилии, а также приобретать специальный пропуск на каждого туриста, который с 31 марта будет платным.