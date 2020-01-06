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Туризм
2020-01-06T13:58+0300
https://ria.ru/20200106/1563146287.html
Турецкие туроператоры оспорят запрет на таблички в аэропорту Стамбула
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РИА Новости

Турецкие туроператоры оспорят запрет на таблички в аэропорту Стамбула

13:46 06.01.2020 (обновлено: 13:58 06.01.2020)
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© РИА Новости / Ирина Попова / Перейти в фотобанкСитуация в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Ситуация в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© РИА Новости / Ирина Попова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Союз туроператоров Турции (TURSAB) возражает против запрета компании IGA, управляющей новым стамбульским аэропортом, встречать туристов представителями турагентств на выходе из зала прилета и принимает меры для помощи им, заявила РИА Новости пресс-секретарь TURSAB Айше Коркмаз.
Ранее TURSAB уведомил свои членов о полученном от IGA распоряжении о том, что с 1 января "с целью улучшения имиджа Турции" представителям турагентств, которые встречают прилетающих в Стамбул из других стран туристов, запрещено стоять у выхода из зоны прилета с табличками. Для встречи компания рекомендует встречать туристов в специально выделенном зале, куда они вынуждены добираться из зоны паспортного контроля и получения багажа самостоятельно, что создает значительные неудобства.
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Кроме того, турагентства должны заранее уведомлять сотрудников IGA Meeting Lounge о числе ожидаемых туристов, передавать им их фамилии, а также приобретать специальный пропуск на каждого туриста, который с 31 марта будет платным.
"Мы возражаем против нового регламента и будем использовать все средства правовой защиты, чтобы воспрепятствовать данному нововведению. Мы направляем наши возражения во все соответствующие органы", - сказала Коркмаз.
Она добавила, что TURSAB старается предпринять меры, для смягчения ситуации, в которой оказались туристы, прибывающие в аэропорт Стамбула, и надеется на ее урегулирование.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмТурцияСтамбул
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