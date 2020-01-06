К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала снайперов украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
"По данным нашей разведки, в расположение 59 бригады ВСУ в район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева - Прим. ред.) прибыли четыре снайперские пары", - сказал Филипоненко.
По данным ведомства, снайперы прошли подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра сил специальных операций ВС Украины. "В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны украинских боевиков на данном направлении", - добавил Филипоненко.