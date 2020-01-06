К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР

"По данным нашей разведки, в расположение 59 бригады ВСУ в район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева - Прим. ред.) прибыли четыре снайперские пары", - сказал Филипоненко.

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По данным ведомства, снайперы прошли подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра сил специальных операций ВС Украины. "В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны украинских боевиков на данном направлении", - добавил Филипоненко.