Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани

"Мы обратили внимание на то, что постпред Ирана в ООН уже передал письма председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН. Военные авантюры США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений, повели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Совет Безопасности несет первостепенную ответственность за защиту международного мира и стабильности, должен соответствующим образом выполнять свои обязательства, наделенные Уставом ООН", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что Китай, являясь постоянным членом Совета Безопасности, продолжит и дальше придерживаться справедливой и объективной позиции и намерен вместе с другими сторонами защищать международное право и международную справедливость, а также мир и безопасность на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани в ходе операции США в Ираке.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.