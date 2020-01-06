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2020-01-06T13:31+0300
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Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
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РИА Новости

Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани

13:31 06.01.2020
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© AFP 2019 / Anwar amroСторонники "Хизболлы" держат плакаты с портретом убитых Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса
Сторонники Хизболлы держат плакаты с портретом убитых Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса
© AFP 2019 / Anwar amro
Сторонники "Хизболлы" держат плакаты с портретом убитых Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса
ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Совет Безопасности ООН несет ответственность за защиту международного мира и должен соответствующим образом выполнять возложенные на него обязательства, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя необходимость обсудить в рамках Совбеза убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
"Мы обратили внимание на то, что постпред Ирана в ООН уже передал письма председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН. Военные авантюры США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений, повели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Совет Безопасности несет первостепенную ответственность за защиту международного мира и стабильности, должен соответствующим образом выполнять свои обязательства, наделенные Уставом ООН", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
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Он добавил, что Китай, являясь постоянным членом Совета Безопасности, продолжит и дальше придерживаться справедливой и объективной позиции и намерен вместе с другими сторонами защищать международное право и международную справедливость, а также мир и безопасность на Ближнем Востоке.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани в ходе операции США в Ираке.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент США Дональд Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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