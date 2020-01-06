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Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта

13:22 06.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 11 января планируют обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договоренностей саммита в "нормандском формате", сообщает пресс-служба российского президента.
"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что 11 января Меркель посетит Россию с рабочим визитом.
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