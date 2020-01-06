Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта

"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы.