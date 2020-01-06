Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии

Избирком ранее зарегистрировал 3,855 миллиона избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Выборы прошли без инцидентов и нарушений. В воскресенье вечером Миланович уже провозгласил победу, а Грабар-Китарович признала поражение. В Хорватии понедельник официальный выходной - католическое Богоявление, поэтому политическая жизнь после выборов приостановилась.