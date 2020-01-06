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Единый читательский билет действует почти во всех библиотеках Москвы
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РИА Новости

Единый читательский билет действует почти во всех библиотеках Москвы

14:21 06.01.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. За этот год к единому читательскому билету (ЕЧБ) подключили еще 291 библиотеку, и горожане получили по нему более 3,8 миллиона экземпляров книг, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.
"Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек", - цитирует пресс-служба Наталью Сергунину, заместителя столичного мэра.
По словам Сергуниной, такой билет оформили более 320 тысяч человек. "Всего в библиотеках столичного Департамента культуры по нему выдали свыше 4,7 миллиона изданий", - говорится в сообщении.
Наибольшей популярностью у читателей в библиотеках Москвы в 2019 году пользовались отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.
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