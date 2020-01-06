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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-06T13:05+0300
https://ria.ru/20200106/1563145342.html
В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/153147/68/1531476826_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_6da987509c49fb7cc81fb10e60a47b76.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

13:05 06.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти полторы тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1434 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 237 человека (женщин – 72, детей – 120), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1197 человек (женщин – 359, детей – 610)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулось два беженца. За сутки специалисты разминировали 3,1 гектара территории, обнаружены и уничтожены 39 взрывоопасных предмета.
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