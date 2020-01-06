В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1434 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 237 человека (женщин – 72, детей – 120), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1197 человек (женщин – 359, детей – 610)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулось два беженца. За сутки специалисты разминировали 3,1 гектара территории, обнаружены и уничтожены 39 взрывоопасных предмета.