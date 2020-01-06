Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 9, Латакия – 7, Идлиб – 5, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – 7, Хама – три", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции.