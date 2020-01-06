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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-06T13:03+0300
https://ria.ru/20200106/1563145306.html
Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/154886/19/1548861918_0:274:2016:1408_1036x0_80_0_0_eed4000df3730919a0e8050804956685.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии

13:03 06.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 9, Латакия – 7, Идлиб – 5, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – 7, Хама – три", - говорится в бюллетене.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференци по итогам переговоров. 24 августа 2018
4 января, 16:54
Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии
В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции.
В Маалула провинции Риф-Дамаск было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,212 тонн, в Хейяли-Гуюк провинции Алеппо было выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонн, в Санджак-Саадун провинции Хасеке выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонн, в Масьяф провинции Тартус выдано 300 продовольственных наборов, общим весом 1,450 тонн.
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