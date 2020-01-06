Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 9, Латакия – 7, Идлиб – 5, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – 7, Хама – три", - говорится в бюллетене.
В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции.
В Маалула провинции Риф-Дамаск было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,212 тонн, в Хейяли-Гуюк провинции Алеппо было выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонн, в Санджак-Саадун провинции Хасеке выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонн, в Масьяф провинции Тартус выдано 300 продовольственных наборов, общим весом 1,450 тонн.