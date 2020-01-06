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Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке

13:03 06.01.2020 (обновлено: 13:19 06.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом, в ходе переговоров планируется обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, сообщает пресс-служба президента.
"11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров планируется обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.
"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - добавляется в сообщении.
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