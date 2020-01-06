Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом, в ходе переговоров планируется обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, сообщает пресс-служба президента.
"11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров планируется обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.
"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - добавляется в сообщении.