Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - добавляется в сообщении.