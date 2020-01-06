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Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
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РИА Новости

Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции

12:59 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 6 янв - РИА Новости. Солдат-срочник Артур Хакимов, самовольно покинувший место службы в одной из воинских частей Забайкальского края, в понедельник добровольно пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края, сообщили РИА Новости в Линейном отделе (ЛО) МВД России на станции Ачинск.
Ранее СМИ сообщили, что 3 января 19-летний Хакимов самовольно покинул часть.
"Он пришел к нам в отдел сегодня. Мы знали, что он придет. Выглядел хорошо, одет прилично. В настоящее время он уже не у нас, а передан военной полиции в Ужуре", - сказал собеседник агентства.
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Красноярский крайЗабайкальский крайПроисшествия
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