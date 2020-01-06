Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции

КРАСНОЯРСК, 6 янв - РИА Новости. Солдат-срочник Артур Хакимов, самовольно покинувший место службы в одной из воинских частей Забайкальского края, в понедельник добровольно пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края, сообщили РИА Новости в Линейном отделе (ЛО) МВД России на станции Ачинск.
Ранее СМИ сообщили, что 3 января 19-летний Хакимов самовольно покинул часть.
"Он пришел к нам в отдел сегодня. Мы знали, что он придет. Выглядел хорошо, одет прилично. В настоящее время он уже не у нас, а передан военной полиции в Ужуре", - сказал собеседник агентства.
21 декабря 2019, 09:31В Волгограде задержали солдата-срочника, разыскиваемого в Азербайджане