У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы

ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Гранатометы, огнеметы и боеприпасы изъяли правоохранители у жителя подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Шахтерска, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД ДНР.
"У жителя Шахтерска стражи порядка изъяли шесть гранат, пять запалов, восемь ручных противотанковых гранатометов, два реактивных пехотных огнемета и 1410 патронов", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
Возбуждено уголовное дело. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.
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