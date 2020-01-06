Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T12:45+0300
https://ria.ru/20200106/1563144896.html
У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156022/65/1560226567_0:164:2853:1768_1036x0_80_0_0_e417307a4a0cc9f19c4902fc6699e7f7.jpg
РИА Новости

У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы

12:45 06.01.2020
572
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПатроны
Патроны
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Патроны. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Гранатометы, огнеметы и боеприпасы изъяли правоохранители у жителя подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Шахтерска, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД ДНР.
"У жителя Шахтерска стражи порядка изъяли шесть гранат, пять запалов, восемь ручных противотанковых гранатометов, два реактивных пехотных огнемета и 1410 патронов", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
Возбуждено уголовное дело. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
15 ноября 2019, 10:45
Жителя ДНР приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж
4000110
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
В Белоруссии задержали иностранца по делу об убийстве женщины в Минске
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Столешников переулок
Директора бутика в Москве заподозрили в хищении 18 элитных часов
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
Пожар в Луганске оставил без электричества около 200 частных домов
Антиамериканский митинг в Тегеране
Иран будет идти по пути создания ядерного оружия, считают в Совфеде
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Полиция
В Петрозаводске ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Работа пожарных МЧС
В Тульской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Книжный магазин в день Сан-Жорди в Барселоне
Издательства назвали самые популярные книги 2019 года
Автомобили скорой помощи
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП с тремя иномарками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния