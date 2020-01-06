В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о нахождении войск в Ираке до оплаты за американскую авиабазу — слова оккупанта, такие действия равносильны захвату страны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. "Мы не уйдём, пока нам не заплатят", - сказал он. Однако американский президент забывает, что США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа — парламент, который принял соответствующее решение, напрямую представляет население Ирака — равносильно ее захвату. Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство", - сказал Слуцкий журналистам.
В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.
Вашингтон в ответ выразил свое разочарование, а американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за американскую авиабазу.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Вчера, 19:47Иностранное военное присутствие в Ираке