В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта

"Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. "Мы не уйдём, пока нам не заплатят", - сказал он. Однако американский президент забывает, что США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа — парламент, который принял соответствующее решение, напрямую представляет население Ирака — равносильно ее захвату. Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство", - сказал Слуцкий журналистам.