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WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
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РИА Новости

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

12:40 06.01.2020
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© AFP 2019 / John ThysГоссекретарь США Майк Помпе
Госсекретарь США Майк Помпе
© AFP 2019 / John Thys
Госсекретарь США Майк Помпе. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что президент США долгое время не соглашался на эту операцию. Военные также были против подобных мер: кампания по санкциям против Ирана привела к усилению напряженности в отношениях с Тегераном. Это, как отмечает издание, требовало все больше военных ресурсов на Ближнем Востоке.
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Однако после смерти 27 декабря ситуация изменилась: в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук в Ираке погиб гражданский подрядчик из США.
29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом. В результате обсуждений ответных мер президент согласился на ликвидацию Сулеймани.
В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию. Во время нее погиб генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в США считают причастными к организации нападения на дипмиссию.
МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть военачальника.
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