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Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
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РИА Новости

Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана

12:33 06.01.2020
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© AP PhotoИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Односторонний выход США из ядерной сделки по Ирану и пренебрежение своими международными обязательствами являются главной причиной кризиса вокруг соглашения, Иран был вынужден отказаться от ограничений по сделке, но тем не менее проявляет сдержанность, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
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"Мы считаем, что несмотря на то, что иранская сторона под влиянием внешних факторов была вынуждена отказаться от ограничений по ядерному соглашению, вместе с тем она проявила сдержанность, четко выразила политическую волю в полной мере выполнять соглашение, не нарушала обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что нынешняя эскалация напряженности на Ближнем Востоке стала серьезным вызовом для ядерного соглашения, и основной причиной тому стали США.
"Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международного права и международных обязательств, оказание крайнего давления на Иран, а также препятствование выполнения договора другими сторонами являются главной причиной напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана", - заявил Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что все участники соглашения должны сохранять хладнокровие, придерживаться политического вектора урегулирования проблемы, решать существующие противоречия в рамках совместной комиссии.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Вид на Тегеран
01:29
Иранская ядерная сделка
2021020
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Гэн ШуанМИД КНРКитайИранСШАВ мире
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