В Кабардино-Балкарии один человек погиб и трое пострадали в ДТП

НАЛЬЧИК, 6 янв – РИА Новости. Три автомобиля столкнулись утром в понедельник в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, один человек погиб, еще троим понадобилась медицинская помощь, сообщает региональное УГИБДД.
"В понедельник около 8.15 мск в селении Баксаненок произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. По предварительным данным, 40-летний житель селения Исламей, управляя автомашиной "ВАЗ-21099", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Лада Приора" под управлением 64-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого в столкнувшиеся машины врезался 33-летний водитель другой "Лады Приора".
"В результате ДТП 64-летний житель селения Баксаненок получил травмы, несовместимые с жизнью. Троим участникам ДТП понадобилась медицинская помощь", - уточняет ведомство.