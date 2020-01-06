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В Курганской области четыре человека погибли в ДТП с тремя иномарками
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РИА Новости

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП с тремя иномарками

12:22 06.01.2020 (обновлено: 12:23 06.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 6 янв – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще четверо получили травмы при столкновении трех автомобилей на трассе в Курганской области, сообщила в понедельник пресс-служба УГИБДД по региону.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 5 января в 18.07 (16.07 мск) на 192 километре автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган". Житель Кетовского района на автомобиле Toyota Wish, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону города Шадринска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Lexus RX-350 под управлением 38-летней жительницы Екатеринбурга. После этого Toyota развернуло перпендикулярно проезжей части, и произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 33-летнего жителя Екатеринбурга.
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"В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых один ребенок, еще четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира", - говорится в сообщении.
По информации УГИБДД, в автомобиле Toyota пострадала семья: водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи, женщина 1978 года рождения от полученных травм скончалась в медучреждении, два мальчика 9 и 10 лет с травмами госпитализированы в отделение реанимации Шадринской горбольницы №2.
Кроме того, в автомобиле Hyundai Solaris пострадала семья из Екатеринбурга: водитель автомобиля и 6-летний пассажир госпитализированы в отделение реанимации Шадринской горбольницы № 2, еще две пассажирки - женщина 1986 года рождения и 11-летняя девочка скончались на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба.
Водитель и пассажир автомобиля Lexus RX-350, жители Екатеринбурга, в ДТП не пострадали, добавляет пресс-служба.
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LexusHyundai SolarisКурганская областьПроисшествия
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