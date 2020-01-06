В Петрозаводске ищут пропавшую 14-летнюю девочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Полиция Петрозаводска ищет пропавшую накануне 14-летнюю девочку, которая, предположительно, может находиться в одном из торговых центров города, сообщает республиканское управление МВД в понедельник.
"На вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, светло-русые волосы, на лице веснушки. Была одета… в красный удлинённый пуховик, синие джинсы, обута в коричневые ботинки. Может находиться в торговых центрах города", - говорится в сообщении о розыске на сайте ведомства.
Как уточняет полиция, местонахождение подростка 2005 года рождения неизвестно с воскресенья.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.