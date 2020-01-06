Иран будет идти по пути создания ядерного оружия, считают в Совфеде

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В условиях противостояния с США Иран будет идти по пути создания своего ядерного оружия, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
"Ожидаемая реакция Ирана. Вряд ли стоит в ближайшее время ожидать любых контактов по ядерной программе между Ираном и США. Если и будут какие-то договорённости, то без США", - отметил Морозов.
Он добавил, что без США будет трудно говорить об отмене механизма санкций. "И это будет означать, что Иран будет двигаться в направлении создания своего ядерного оружия", - сказал парламентарий.
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