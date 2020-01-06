Иран будет идти по пути создания ядерного оружия, считают в Совфеде

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.