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Культура
2020-01-06T12:19+0300
https://ria.ru/20200106/1563144035.html
Издательства назвали самые популярные книги 2019 года
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РИА Новости

Издательства назвали самые популярные книги 2019 года

12:19 06.01.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаКнижный магазин в день Сан-Жорди в Барселоне
Книжный магазин в день Сан-Жорди в Барселоне
© РИА Новости / Елена Шестернина
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Детективные романы "Нож" Ю Несбё, "Смертельная белизна" Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг), мелодрама "В метре друг от друга" Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса стали наиболее популярными в 2019 году книгами, которые разошлись многотысячными тиражами, об этом РИА Новости рассказали в российских издательствах.
Осенью на пленарном заседании международного проекта "Читательская ассамблея Содружества" глава Роспечати Михаил Сеславинский сообщил о том, что в первом полугодии 2019 года в России было выпущено 54 808 названий книг и брошюр совокупным тиражом 194,2 миллиона экземпляров. Он уточнил, что совокупный тираж сократился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, но подчеркнул, что снижение объема выпуска книг в печатном виде отнюдь не означает, что "люди стали меньше читать", поскольку многие предпочитают читать электронные издания.
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По данным издательской группы "Эксмо-АСТ", самой продаваемой по итогам ушедшего года стала книга "В метре друг от друга" Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса, тираж которой составил более 100 тысяч экземпляров. Экранизация романтического произведения о двух влюбленных, которые не могут прикоснуться друг к другу из-за смертельной болезни девушки, вышла на экраны весной 2019 года.
На втором месте оказался триллер британского писателя греческого происхождения Алекса Махаэлидеса "Безмолвный пациент", проданный тиражом более 89 тысяч экземпляров. Главной героиней произведения становится известная художница Алисия Беренсон, которая убивает своего мужа и после не произносит ни слова. Разгадать мотивы преступления пытается криминальный психотерапевт Тео Фабер.
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Вторая часть трилогии "Наполеонов обоз" Дины Рубиной под названием "Белые лошади" разошлась тиражом более 88 тысяч экземпляров, в список самых продаваемых попала и заключительная книга серии - "Ангельский рожок", тираж которой составил более 57 тысяч экземпляров.
Среди российских авторов, вошедших в топ, оказался также Евгений Водолазкин. Тираж его нового романа "Брисбен", вышедшего в "Редакции Елены Шубиной", составил 63 тысячи экземпляров. Главным героем книги становится гитарист-виртуоз Глеб Янковский, который, как и сам автор, родился и вырос в Киеве. На пике славы болезнь лишает Янковского возможности выступать.
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По данным издательской группы "Азбука-Аттикус", самым продаваемым за период с ноября 2018 по декабря 2019 года стал детектив "Нож" норвежского писателя Ю Несбё, который рассказывает о расследованиях сыщика Харри Холе. Его тираж составил более 69,5 тысяч экземпляров. Второе место занял новый роман Джоан Роулинг "Смертельная белизна", написанный под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, с тиражом более 63,7 тысяч экземпляров. Ранее под именем Гэлбрейта были опубликованы детективные романы "Зов Кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла".
На третьей строчке оказалась книга "Пока течет река" британской писательницы Дианы Сеттерфилд, который разошелся тиражом более 37 тысяч экземпляров. Действие романа разворачивается в 19 веке. Однажды вечером на пороге трактира, расположенного на берегу Темзы, появляется израненный человек с маленьким ребенком на руках. Пораженные завсегдатаи уверены, что девочка мертва, но чудесным образом она оживает. Свои права на спасенную малышку заявляют сразу несколько семейств.
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