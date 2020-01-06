На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

"Обнаружено тело 16-летней девушки без верхней одежды. По результатам вскрытия, причина смерти – общее переохлаждение. Телесных повреждений эксперт не обнаружил, признаков какого-либо насилия не имеется", – говорится в сообщении.

Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово-Асбест. Сейчас следователи проводят опросы и истребуют характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывалась погибшая.

Как уточнил руководитель областного главка МВД Валерий Горелых, признаков того, что в отношении девушки совершалось преступление посторонними лицами, не имеется. Он также подчеркнул, что вещи погибшей не похищены.