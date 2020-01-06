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Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
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РИА Новости

Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

11:25 06.01.2020 (обновлено: 11:26 06.01.2020)
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© Фото : Кира КувыковаЧеснок, перец чили, имбирь
Чеснок, перец чили, имбирь
© Фото : Кира Кувыкова
Чеснок, перец чили, имбирь
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Она напомнила, что благодаря своим антиоксидантным свойствам некоторые специи способны оказывать положительное влияние на общее состояние человека и даже облегчать симптомы во время борьбы с онкологией.
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На первом месте — имбирь. Врач посоветовала употреблять как свежий корень, так и в сушеном, молотом или засахаренном виде.
Кроме того, полезными свойствами обладает розмарин, который рекомендуется пациентам, начавшим терять вес и аппетит.
Врач также посоветовала употреблять куркуму, которая может защитить от развития рака за счет выраженных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.
Среди других продуктов — острый красный перец чили, чеснок, перечная мята и ромашка.
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