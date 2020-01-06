Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Она напомнила, что благодаря своим антиоксидантным свойствам некоторые специи способны оказывать положительное влияние на общее состояние человека и даже облегчать симптомы во время борьбы с онкологией.
8 ноября 2019, 20:30РИА НаукаУченые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
На первом месте — имбирь. Врач посоветовала употреблять как свежий корень, так и в сушеном, молотом или засахаренном виде.
Кроме того, полезными свойствами обладает розмарин, который рекомендуется пациентам, начавшим терять вес и аппетит.
Врач также посоветовала употреблять куркуму, которая может защитить от развития рака за счет выраженных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.
Среди других продуктов — острый красный перец чили, чеснок, перечная мята и ромашка.
7 октября 2019, 17:56Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака