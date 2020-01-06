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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
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РИА Новости

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

10:56 06.01.2020 (обновлено: 13:09 06.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 6 янв — РИА Новости. Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске", — говорится в сообщении.
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4 января, 20:12
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По предварительным данным СК, 5 января женщина каталась в парке на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и в понедельник в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы.
"В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказали в управлении.
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