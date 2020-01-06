В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

"Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске", — говорится в сообщении.
4 января, 20:12В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
По предварительным данным СК, 5 января женщина каталась в парке на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и в понедельник в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы.
"В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказали в управлении.