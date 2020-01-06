В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

НОВОСИБИРСК, 6 янв — РИА Новости. Женщина в Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, 5 января женщина каталась в парке на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и в понедельник в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы.