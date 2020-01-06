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Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку нефти из России
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РИА Новости

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку нефти из России

10:53 06.01.2020 (обновлено: 11:16 06.01.2020)
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© РИА Новости / Иван РудневНефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
© РИА Новости / Иван Руднев
Нефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке. Архивное фото
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
"Нефть на "Нафтан" поступает, началась ее переработка. С 17.00 (совпадает с мск - ред.) 4 января на "Нафтан" поступило 26,5 тысяч тонн нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия. На Мозырский НПЗ пока поставок нет", - говорится в сообщении концерна.
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Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были.
РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в связи с этим отмечал, что загрузка заводов снижена до технологического минимума и они работают на сформированных ранее запасах нефти. Минск в свою очередь был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов.
Источник говорил РИА Новости, что причина отсутствия согласованных контрактов в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Источник также отмечал, что поставки нефти для Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.
В субботу, 4 января, "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась. В Минске заявляли, что рассчитывают получить из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти.
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