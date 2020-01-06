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Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

10:27 06.01.2020 (обновлено: 10:49 06.01.2020)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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"Недавние военные авантюры США нарушили основополагающие принципы международных отношений, привели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе… Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой, призываем все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, призываем как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя взаимные военные угрозы Вашингтона и Тегерана.
Он подчеркнул, что китайская сторона последовательно выступает против применения военной силы в международных отношениях, военные методы не являются выходом из ситуации, а тем более оказание максимального давления.
"Китайская сторона исходит из того, что все вовлеченные стороны должны уважать принципы Устава ООН. Суверенитет, независимость и территориальную целостность каждой страны должны уважаться, необходимо защищать мир и стабильность на Ближнем Востоке", - сказал Гэн Шуан.
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Представитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что Пекин серьезно обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке, мир и стабильность в этом регионе крайне важны для всего мира.
"Никто не хочет видеть дальнейшей эскалации напряженности в Персидском заливе", - сказал он.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиБлижний ВостокМИД КНРКитайИракИранСШАВ мире
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