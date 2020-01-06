В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок на полуострове.

По данным Камчатского гидрометцентра, регион находится в зоне действия циклона, который принес на полуостров сильный ветер и небольшие осадки, а также существенное потепление. На середину ночи 7 января синоптики прогнозируют начало шторма у берегов Камчатки с высотой волн до 10 метров.

"В период с 7 по 9 января 2020 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении центра.