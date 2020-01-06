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Туризм
2020-01-06T12:05+0300
https://ria.ru/20200106/1563141707.html
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
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РИА Новости

В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

12:05 06.01.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Горелый, расположенный на юге Камчатк
Вид на действующий вулкан Горелый, расположенный на юге Камчатк
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок на полуострове.
По данным Камчатского гидрометцентра, регион находится в зоне действия циклона, который принес на полуостров сильный ветер и небольшие осадки, а также существенное потепление. На середину ночи 7 января синоптики прогнозируют начало шторма у берегов Камчатки с высотой волн до 10 метров.
"В период с 7 по 9 января 2020 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении центра.
В краевом главке МЧС рекомендовали руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением детей.
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