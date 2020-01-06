Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters.
"Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится", — заявила Зейнаб.
Дочь Сулеймани также добавила, что для США и Израиля настал черный день.
Ранее в Тегеране началось прощание с генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) Касемом Сулеймани, погибшим при американском авиаударе в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, во время которой погиб генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.
МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны.
Иран обратился с жалобой в Совбез ООН. Кроме того, Тегеран пообещал нанести удар по американским военным объектам.
МИД России раскритиковал действия США, назвав их авантюрным шагом.