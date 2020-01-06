Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T11:33+0300
https://ria.ru/20200106/1563141474.html
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/21/1563142133_0:32:3199:1831_1036x0_80_0_0_ccb8c7aa0372a4792855ce00cb63d0e8.jpg
РИА Новости

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

10:06 06.01.2020 (обновлено: 11:33 06.01.2020)
39502
© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters.
"Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится", — заявила Зейнаб.
Дочь Сулеймани также добавила, что для США и Израиля настал черный день.
Ранее в Тегеране началось прощание с генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) Касемом Сулеймани, погибшим при американском авиаударе в Багдаде.
Пентагон
04:31
В США прокомментировали сообщения СМИ о приказе Трампа убить Сулеймани
В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, во время которой погиб генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.
МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны.
Иран обратился с жалобой в Совбез ООН. Кроме того, Тегеран пообещал нанести удар по американским военным объектам.
МИД России раскритиковал действия США, назвав их авантюрным шагом.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
09:38
"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани
116925211810753033
Обсудить 257
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ИракаСовет Безопасности ООНБагдад (город)ИракСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Это вообще-то не банановая республика в Иране 80 миллионов население , а месть на востоке святое , если что даже дети будут мстить.
6 января, 10:11
ИСИван Семёнов
13882017
А кто есть в США национальный герой уровня Касема Сулеймани для Ирана? Кто там сейчас завещание пишет?
6 января, 10:23
ВРВиктор Ростов
86171115
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Пентагон
В США прокомментировали сообщения СМИ о приказе Трампа убить Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния