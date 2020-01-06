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Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:42 06.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
020040
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