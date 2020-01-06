"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани

ТЕГЕРАН, 6 янв – РИА Новости. Многомиллионная столица Многомиллионная столица Ирана в понедельник утром прощается с известнейшим генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) Касемом Сулеймани , погибшим при авиаударе США в Багдаде.

Потеря

В Иране высокопоставленный военный был сразу признан мучеником, а действия США назвали преступлением и терактом, за который пообещали отомстить – каким конкретно образом, пока не сообщили.

Гибель генерала для руководства Исламской Республики стало большой потерей, которую, по словам президента Ирана Хасана Роухани, будет трудно восполнить. Страна лишилась "исключительно талантливого политика и стратега", "архитектора важнейших операций": "супергерой" (так его назвала газета "Эбтекар") руководил спецподразделением "Кудс", действующим за пределами Ирана.

Важнее то, что это потеря не только для Ирана: миллионы шиитов в других странах скорбят по погибшему. На следующий день после "преступления" США масштабные проводы прошли в Ираке, в воскресенье тело генерала было доставлено в Иран – сначала состоялись прощания в Ахвазе, Мешхеде, а теперь в Тегеране.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране © AP Photo / Ebrahim Noroozi Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране

Еще недавно так остро стоявшие экономические проблемы и связанные с ними протесты, прошедшие в ноябре, отошли на второй план: страну объединило горе.

Прощание

Массы людей в понедельник рано утром вышли на центральные улицы города, чтобы в последний раз встретиться с генералом и проститься с ним перед похоронами в его родном Кермане.

Улицу Энгелаб ("Революция") заполнили сотни тысяч людей всех возрастов, облаченных в цвета траура. Портреты погибшего мученической смертью генерала, черные флаги скорби и красные флаги готовности мстить и продолжать борьбу возвышаются над потоком людей, стремящихся отдать дань уважения своему герою. Сам лидер страны аятолла Али Хаменеи прочитал молитву над погибшим и оплакал его гибель.

Раздающиеся из громкоговорителей траурные стихи и антиамериканские лозунги подхватывает народ, все как один скандируя "Смерть Америке, смерть Израилю" и обещая отомстить США за потерю. Участники показывают, что для Ирана он был не простым генералом, а личностью, за гибелью которой последует реакция.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 © AP Photo / Ebrahim Noroozi Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020

Месть Ирана, ответ США

Скорбящие поддерживают обещанное верховным лидером Ирана возмездие. Для Ирана Сулеймани – герой, который погиб достойной смертью мученика в борьбе за идеалы Исламской Республики, заслужив поздравления от руководства страны, которые трудно понять людям на Западе.

"Мученичество стало ему наградой", - заявил Хаменеи, тем не менее назвав гибель генерала горькой утратой.

Руководством США его ликвидация воспринимается по-другому – как превентивная мера против человека, который угрожал: Сулеймани был убит по распоряжению президента Дональда Трампа. Американский лидер обвинил его в терроризме, заявив, что Вашингтон пытается не начать, а остановить войну.

Однако на фоне заявлений КСИР о намерении положить конец присутствию США в регионе информация о ракетном обстреле двух баз США в Ираке, где обошлось без жертв, выглядит тревожной.