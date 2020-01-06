"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани

ТЕГЕРАН, 6 янв – РИА Новости. Многомиллионная столица Ирана в понедельник утром прощается с известнейшим генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) Касемом Сулеймани, погибшим при авиаударе США в Багдаде.
Потеря
В Иране высокопоставленный военный был сразу признан мучеником, а действия США назвали преступлением и терактом, за который пообещали отомстить – каким конкретно образом, пока не сообщили.
Гибель генерала для руководства Исламской Республики стало большой потерей, которую, по словам президента Ирана Хасана Роухани, будет трудно восполнить. Страна лишилась "исключительно талантливого политика и стратега", "архитектора важнейших операций": "супергерой" (так его назвала газета "Эбтекар") руководил спецподразделением "Кудс", действующим за пределами Ирана.
Важнее то, что это потеря не только для Ирана: миллионы шиитов в других странах скорбят по погибшему. На следующий день после "преступления" США масштабные проводы прошли в Ираке, в воскресенье тело генерала было доставлено в Иран – сначала состоялись прощания в Ахвазе, Мешхеде, а теперь в Тегеране.
© AP Photo / Ebrahim NorooziВо время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Еще недавно так остро стоявшие экономические проблемы и связанные с ними протесты, прошедшие в ноябре, отошли на второй план: страну объединило горе.
Прощание
Массы людей в понедельник рано утром вышли на центральные улицы города, чтобы в последний раз встретиться с генералом и проститься с ним перед похоронами в его родном Кермане.
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Улицу Энгелаб ("Революция") заполнили сотни тысяч людей всех возрастов, облаченных в цвета траура. Портреты погибшего мученической смертью генерала, черные флаги скорби и красные флаги готовности мстить и продолжать борьбу возвышаются над потоком людей, стремящихся отдать дань уважения своему герою. Сам лидер страны аятолла Али Хаменеи прочитал молитву над погибшим и оплакал его гибель.
Раздающиеся из громкоговорителей траурные стихи и антиамериканские лозунги подхватывает народ, все как один скандируя "Смерть Америке, смерть Израилю" и обещая отомстить США за потерю. Участники показывают, что для Ирана он был не простым генералом, а личностью, за гибелью которой последует реакция.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Месть Ирана, ответ США
Скорбящие поддерживают обещанное верховным лидером Ирана возмездие. Для Ирана Сулеймани – герой, который погиб достойной смертью мученика в борьбе за идеалы Исламской Республики, заслужив поздравления от руководства страны, которые трудно понять людям на Западе.
"Мученичество стало ему наградой", - заявил Хаменеи, тем не менее назвав гибель генерала горькой утратой.
Руководством США его ликвидация воспринимается по-другому – как превентивная мера против человека, который угрожал: Сулеймани был убит по распоряжению президента Дональда Трампа. Американский лидер обвинил его в терроризме, заявив, что Вашингтон пытается не начать, а остановить войну.
Однако на фоне заявлений КСИР о намерении положить конец присутствию США в регионе информация о ракетном обстреле двух баз США в Ираке, где обошлось без жертв, выглядит тревожной.
Тем не менее, власти Ирана заявляли, что дадут ответ в подходящее для этого время и в такой форме, которую посчитают нужной, не исключая при этом военный вариант, который не приведет к войне. Трамп же пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.