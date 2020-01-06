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В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
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РИА Новости

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

09:05 06.01.2020 (обновлено: 12:15 06.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти два миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.

"В службу "02" поступило сообщение о краже из квартиры на Ленинском проспекте", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в квартиру, вскрыв замки, украдены 15 тысяч евро, 12 наручных часов, дорожная сумка, очки, набор рюмок из серебра, золотая заколка для галстука, кожаная сумка.
Отмечается, что материальный ущерб составил около 1,956 миллиона рублей.
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6 ноября 2019, 09:50
Няня украла у москвича драгоценности на 7,4 миллиона рублей
6441058
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