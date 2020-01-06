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Названы победители экстремального марафона "Полюс Холода" в Якутии
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РИА Новости

Названы победители экстремального марафона "Полюс Холода" в Якутии

08:50 06.01.2020 (обновлено: 08:51 06.01.2020)
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© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Победитель экстремального марафона "Полюс Холода" в Якутии Василий Лукин на финише
Победитель экстремального марафона Полюс Холода в Якутии Василий Лукин на финише
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 6 янв – РИА Новости. Участники экстремального марафона пробежали более 40 километров на "Полюсе Холода" в Якутии, победителем среди мужчин стал чемпион республики по легкой атлетике Василий Лукин, пробежавший дистанцию за три с половиной часа, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.
Всего, по словам организаторов, во втором международном экстремальном марафонском забеге "Полюс Холода" приняли участие 28 спортсменов и любителей бега. В этом году пробег посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Бегуны при температуре минус 45 градусов преодолели дистанцию в 42 километра 195 метров от Оймякона до Томтора… Первое место среди мужчин от 18 до 39 лет занял многократный чемпион и призер республиканских соревнований по легкой атлетике Василий Лукин, представлявший Чурапчинский район. Он пробежал марафон за три часа 32 минуты и четыре секунды… Среди женщин в возрастной категории от 18 до 39 лет первой стала Александра Митина, представлявшая Таттинский улус, преодолев дистанцию за четыре часа 33 минуты и 43 секунды", - говорится в сообщении.
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Новый год—2020ЯкутияОбщество
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