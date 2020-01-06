Названы победители экстремального марафона "Полюс Холода" в Якутии

"Бегуны при температуре минус 45 градусов преодолели дистанцию в 42 километра 195 метров от Оймякона до Томтора… Первое место среди мужчин от 18 до 39 лет занял многократный чемпион и призер республиканских соревнований по легкой атлетике Василий Лукин, представлявший Чурапчинский район. Он пробежал марафон за три часа 32 минуты и четыре секунды… Среди женщин в возрастной категории от 18 до 39 лет первой стала Александра Митина, представлявшая Таттинский улус, преодолев дистанцию за четыре часа 33 минуты и 43 секунды", - говорится в сообщении.