Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай

ХАБАРОВСК, 6 янв - РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" на данном этапе нет, так как возможности пункта пропуска задействованы всего на 30%, заявил РИА Новости глава региона Сергей Фургал

Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу "Покровка – Жаохэ" расположен на реке Уссури в Бикинском районе края. Это единственный круглогодичный речной пункт пропуска в регионе. Летом здесь работает речная переправа, зимой - понтонный мост. Ранее хабаровские предприниматели заявляли о необходимости построить здесь стационарный мост, а также модернизировать инфраструктуру с российской стороны. Стоимость строительства моста в Китай через Уссури предварительно оценивалась китайской стороной примерно в 1 миллиард юаней или 60 миллиардов рублей.

Как пояснил Фургал, вопрос строительства этого автомобильного моста в правительстве края обсуждался в 2015 и 2017 годах. Рассматривался масштабный проект по созданию логистического трансграничного коридора "Жаохэ – Бикин – Ульяновск", который позволит ускорить доставку товаров из Китая в европейскую часть России.

"В настоящее время при наличии значительного потенциала пропускной способности фактические объемы пропуска через границу в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" не превышают 30% от проектной. То есть объективные экономические предпосылки для строительства автомобильного мостового перехода через Уссури отсутствуют. Считаем, что вместо этого необходимо сосредоточить усилия и ресурсы на строительстве на острове Большой Уссурийский грузопассажирского международного автомобильного пункта пропуска", - сказал Фургал.