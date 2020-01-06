Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай

ХАБАРОВСК, 6 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" на данном этапе нет, так как возможности пункта пропуска задействованы всего на 30%, заявил РИА Новости глава региона Сергей Фургал.
Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу "Покровка – Жаохэ" расположен на реке Уссури в Бикинском районе края. Это единственный круглогодичный речной пункт пропуска в регионе. Летом здесь работает речная переправа, зимой - понтонный мост. Ранее хабаровские предприниматели заявляли о необходимости построить здесь стационарный мост, а также модернизировать инфраструктуру с российской стороны. Стоимость строительства моста в Китай через Уссури предварительно оценивалась китайской стороной примерно в 1 миллиард юаней или 60 миллиардов рублей.
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Как пояснил Фургал, вопрос строительства этого автомобильного моста в правительстве края обсуждался в 2015 и 2017 годах. Рассматривался масштабный проект по созданию логистического трансграничного коридора "Жаохэ – Бикин – Ульяновск", который позволит ускорить доставку товаров из Китая в европейскую часть России.
"В настоящее время при наличии значительного потенциала пропускной способности фактические объемы пропуска через границу в пункте пропуска "Покровка - Жаохэ" не превышают 30% от проектной. То есть объективные экономические предпосылки для строительства автомобильного мостового перехода через Уссури отсутствуют. Считаем, что вместо этого необходимо сосредоточить усилия и ресурсы на строительстве на острове Большой Уссурийский грузопассажирского международного автомобильного пункта пропуска", - сказал Фургал.
Часть острова Большой Уссурийский была передана Китаю в 2008 году по соглашению между правительствами двух стран. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты. Комплексную программу развития острова Большой Уссурийский и с российской, и с китайской стороны разрабатывала компания Ernst & Young. Работа проводилась по заказу агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта.
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