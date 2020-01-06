В Якутске число заболевших корью составило 68 человек

Ранее сообщалось, что на первое декабря, число заболевших корью в Якутске превысило 50 человек, в том числе около 20 детей. В ходе кампании по иммунизации против кори в Якутске привито 11 337 человек, в том числе 5205 детей, созданы 30 прививочных бригад. По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей.