В Якутске число заболевших корью составило 68 человек

Ранее сообщалось, что на первое декабря, число заболевших корью в Якутске превысило 50 человек, в том числе около 20 детей. В ходе кампании по иммунизации против кори в Якутске привито 11 337 человек, в том числе 5205 детей, созданы 30 прививочных бригад. По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей.
"На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе 4 детей, проходят стационарное лечение. В период неблагополучной эпидемиологической ситуации… здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар, в данной ситуации - для заболевших корью… принято решение со 2 января задействовать детский санаторий", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается также, что детский тубдиспансер имеет два блока с полной изоляцией друг от друга и различной вентиляцией.
"После урегулирования эпидситуации, сворачивания корьевого стационара и санации блока А детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение", - добавили в ведомстве.
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