Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T07:48+0300
https://ria.ru/20200106/1563140151.html
В Якутске число заболевших корью составило 68 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/155344/43/1553444381_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_b5a78fabe4f1d493f2d6bc3bc1ae6c3c.jpg
РИА Новости

В Якутске число заболевших корью составило 68 человек

07:48 06.01.2020
439
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник в лаборатории больницы. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 янв – РИА Новости. Число заболевших корью в Якутске составило 68 человек, из них 16 пациентов лечатся в стационаре, который развернут в здании детского тубдиспансера, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что на первое декабря, число заболевших корью в Якутске превысило 50 человек, в том числе около 20 детей. В ходе кампании по иммунизации против кори в Якутске привито 11 337 человек, в том числе 5205 детей, созданы 30 прививочных бригад. По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей.
"На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе 4 детей, проходят стационарное лечение. В период неблагополучной эпидемиологической ситуации… здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар, в данной ситуации - для заболевших корью… принято решение со 2 января задействовать детский санаторий", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается также, что детский тубдиспансер имеет два блока с полной изоляцией друг от друга и различной вентиляцией.
"После урегулирования эпидситуации, сворачивания корьевого стационара и санации блока А детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение", - добавили в ведомстве.
Берега Самоа
29 декабря 2019, 05:13
Власти Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори
202153
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоЯкутияЯкутскОбщество
Рекомендуем
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Городская набережная в Хабаровске
Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
СМИ: Ирак в понедельник сообщит послу США о высылке американских войск
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР
Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
Лента новостейМолния