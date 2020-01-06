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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
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РИА Новости

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

07:45 06.01.2020 (обновлено: 08:00 06.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану, сообщила спикер Нэнси Пелоси.

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что резолюция имеет схожие черты с той, что внес на рассмотрение сената сенатор-демократ Тим Кейн, предложивший законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
"Она (резолюция — ред.) вновь подтверждает давние надзорные обязанности конгресса, устанавливая, что если не последует дальнейшего решения конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", — сообщается в пресс-релизе.

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в ходе которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиНэнси ПелосиДональд ТрампПалата представителей СШАКонгресс СШАИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А что так можно? Или, это только в США, а в России царь неприкосновенен?
6 января, 08:32
Daniel Millet
7630241
Теперь стайка не совсем дружащие с головой в палате представителей конгресса США, будет решать вопросы о военных действиях в какой либо стране. Естественно исходя из своих интересах в своих семейных кланах в военной промышленности. Ну а какже президент США? А президент США будет так сказать для мебели в Овальном кабинете для вывески. Ну надо же кому то пыль протирать с мебели, и подписи ставить. Нет слов.
6 января, 09:57
ПППал Палыч
34110000
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