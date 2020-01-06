В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что резолюция имеет схожие черты с той, что внес на рассмотрение сената сенатор-демократ Тим Кейн, предложивший законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

"Она (резолюция — ред.) вновь подтверждает давние надзорные обязанности конгресса, устанавливая, что если не последует дальнейшего решения конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", — сообщается в пресс-релизе.

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в ходе которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.