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https://ria.ru/20200106/1563140076.html
СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР
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РИА Новости

СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР

07:39 06.01.2020 (обновлено: 13:17 06.01.2020)
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© REUTERS / Mark Schiefelbein/PoolАмериканский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
© REUTERS / Mark Schiefelbein/Pool
Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости. Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ 13 января отправится в Вашингтон для подписания первой части торговой сделки, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
По данным издания, изначально китайская делегация должна была выехать раньше, однако Пекину пришлось изменить планы после того, как Трамп написал в Twitter, что собирается подписать сделку с "высокопоставленными представителями" из Китая 15 января.
Несмотря на то что обе стороны планировали завершить переговоры по первой части сделки в январе, пишет газета, китайская сторона не ожидала, что Трамп в одностороннем порядке объявит о дате подписания или о том, что готов заключить сделку, невзирая на отсутствие на церемонии председателя КНР Си Цзиньпина.
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По данным источников газеты, китайская делегация будет находиться в Вашингтоне до 16 января.
Официальной информации о визите вице-премьера Госсовета Лю Хэ в США пока нет.
Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить в отношении друг друга новые пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока официально не подтвердил эту информацию.
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