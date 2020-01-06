СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР

Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине. Архивное фото

Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине

Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

По данным издания, изначально китайская делегация должна была выехать раньше, однако Пекину пришлось изменить планы после того, как Трамп написал в Twitter, что собирается подписать сделку с "высокопоставленными представителями" из Китая 15 января.

Несмотря на то что обе стороны планировали завершить переговоры по первой части сделки в январе, пишет газета, китайская сторона не ожидала, что Трамп в одностороннем порядке объявит о дате подписания или о том, что готов заключить сделку, невзирая на отсутствие на церемонии председателя КНР Си Цзиньпина.

По данным источников газеты, китайская делегация будет находиться в Вашингтоне до 16 января.

Официальной информации о визите вице-премьера Госсовета Лю Хэ в США пока нет.