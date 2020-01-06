Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление

Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы россиянам , как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что с продуктами нередко передаются возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других заболеваний.

Среди причин пищевых отравлений и инфекционных болезней значатся нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, а также несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень.

Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем , специалисты советуют готовить эти продукты в домашних условиях и в небольшом количестве. Важно хранить остатки блюд не более суток. Кроме того, необходимо соблюдать гигиену: мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, а также тщательно промывать продукты.