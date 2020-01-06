Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы россиянам, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Отмечается, что с продуктами нередко передаются возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других заболеваний.
Среди причин пищевых отравлений и инфекционных болезней значатся нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, а также несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.
Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень.
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Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, специалисты советуют готовить эти продукты в домашних условиях и в небольшом количестве. Важно хранить остатки блюд не более суток. Кроме того, необходимо соблюдать гигиену: мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, а также тщательно промывать продукты.
При покупке блюд в магазине следует обращать внимание на время изготовления товара и срок его реализации.
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