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Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление
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РИА Новости

Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление

07:17 06.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЧто я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы россиянам, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Отмечается, что с продуктами нередко передаются возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других заболеваний.
Среди причин пищевых отравлений и инфекционных болезней значатся нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, а также несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.
Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень.
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Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, специалисты советуют готовить эти продукты в домашних условиях и в небольшом количестве. Важно хранить остатки блюд не более суток. Кроме того, необходимо соблюдать гигиену: мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, а также тщательно промывать продукты.
При покупке блюд в магазине следует обращать внимание на время изготовления товара и срок его реализации.
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