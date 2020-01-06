Awkwafina завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Прощание"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Рэп-исполнительница Awkwafina завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание", церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье и транслируется в прямом эфире на телеканале NBC.
На "Золотой глобус" в этой категории претендовали также обладательница трех "Глобусов" Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), дважды лауреат Эмма Томпсон ("В прямом эфире"), Ана де Армас за картину "Достать ножи", Бини Фелдштейн ("Образование").