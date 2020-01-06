Awkwafina завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Прощание"

На "Золотой глобус" в этой категории претендовали также обладательница трех "Глобусов" Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), дважды лауреат Эмма Томпсон ("В прямом эфире"), Ана де Армас за картину "Достать ножи", Бини Фелдштейн ("Образование").