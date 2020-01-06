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Культура
2020-01-06T06:46+0300
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Кроу не приехал получать "Золотой глобус" из-за пожаров в Австралии
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РИА Новости

Кроу не приехал получать "Золотой глобус" из-за пожаров в Австралии

06:46 06.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Рассел Кроу
Актёр Рассел Кроу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актёр Рассел Кроу. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Актер Рассел Кроу завоевал "Золотой глобус" за сериал "Самый громкий голос", но не приехал на церемонию в США из-за пожаров в Австралии.
Семьдесят седьмая церемония вручения награды Ассоциации иностранных журналистов Голливуда (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) "Золотой глобус" проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье и транслируется в прямом эфире телеканала NBC.
Актер, который родился в Новой Зеландии, но проживает по большей части в Австралии, не приехал на торжественную церемонию вручения награды. Как сообщили организаторы, актер "остался дома, чтобы защитить семью от охвативших страну пожаров". В послании, которое было зачитано в ходе церемонии, актер подчеркнул, что в конечном итоге разбушевавшаяся стихия является результатом деятельности человека.
"Золотой глобус" в категории "лучший актёр второго плана в мини-сериале" получил Стеллан Скарсгард за роль Бориса Щербина в сериале "Чернобыль". Получая награду, актер признался, что был так уверен в ней, что уже поблагодарил всех.
Кадр из сериала Чернобыль
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Лучшим актером в драматическом сериале по версии "Золотого глобуса" стал Рами Юсеф за роль в комедийном сериале "Рами", рассказывающем о семье арабских иммигрантов в США. Получая награду, актер поблагодарил "Бога и Hulu", компанию, на платформе которой был создан сериал.
Конкуренцию ему в этой категории составили Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Билл Хейдер ("Барри"), Бен Платт ("Политик"), Пол Радд ("Жизнь с самим собой").
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
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КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаРассел КроуЗолотой глобусАвстралияСША
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