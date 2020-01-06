Минздрав изучит идею обязательного генетического теста перед ЭКО

"Я считаю, что нужно делать полное обследование на моногенные заболевания, как для донора, так и для реципиента. Да, в случае его введения есть вероятность повышения цены. Но изменения увеличили бы шансы рождения здоровых детей, в особенности, когда будущая мать является носителем наследственного заболевания. И для тех, кто хочет максимально сократить свои риски — такая возможность должна быть", — сказал депутат.