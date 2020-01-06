Минздрав изучит идею обязательного генетического теста перед ЭКО

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Минздрав России изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая с зачатием больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича, копии документов имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо, в котором попросил инициировать в профессиональном сообществе дискуссию в связи со случаем рождения ребенка с редким генетическим заболеванием после использования донорского материала.
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"С учетом представленной клинической ситуации Центром (акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России) будет инициировано рассмотрение и обсуждение предложений по внесению изменений в клинические рекомендации и Порядок с членами российского общества акушеров-гинекологов и Российской ассоциации репродукции человека. На основании экспертного заключения будет принято решение о целесообразности и необходимости внесения изменений в клинические рекомендации и Порядок в части выявления моногенных заболеваний при использовании вспомогательных репродуктивных технологий", – говорится в ответе первого замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой.
Как пояснил агентству Менделевич, сейчас требования к донорству спермы практически аналогичны требованиям к донорству крови: это сдача базовых анализов на инфекции и на ряд наследственных заболеваний.
"Я считаю, что нужно делать полное обследование на моногенные заболевания, как для донора, так и для реципиента. Да, в случае его введения есть вероятность повышения цены. Но изменения увеличили бы шансы рождения здоровых детей, в особенности, когда будущая мать является носителем наследственного заболевания. И для тех, кто хочет максимально сократить свои риски — такая возможность должна быть", — сказал депутат.
Кроме того, считает парламентарий, необходимо четко прописать ответственность частных центров.
Моногенные заболевания, наследуются детьми в случае, если их родители являются носителями генной мутации, при этом сами они заболеванию могут быть не подвержены. Для выявления носительства моногенных заболеваний применяются скрининговые генетические тесты.
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