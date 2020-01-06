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Мини-сериал "Чернобыль" завоевал "Золотой глобус"
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РИА Новости

Мини-сериал "Чернобыль" завоевал "Золотой глобус"

06:29 06.01.2020 (обновлено: 12:16 06.01.2020)
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала Чернобыль
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Кадр из сериала "Чернобыль". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO удостоен "Золотого глобуса" в категории коротких сериалов, церемония вручения награды транслируется из Лос-Анджелеса на телеканале NBC.
В этой категории были также представлены "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".
Пятисерийный сериал "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре лента получила международную премию Emmy.
Кадр из трейлера к фильму 1917
06:12Культура
Сэм Мендес отмечен "Золотым глобусом" за режиссуру картины "1917"
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Обсудить 7
КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
Популярные комментарии
Очередная русофобская помойка.. а не сериал... Не показан подвиг десятков тысяч людей которые рискуя и жертвуя своё здоровьё устраняли аварию...
6 января, 06:58
ТМТамбовский Мишка
900004
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