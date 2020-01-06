Мини-сериал "Чернобыль" завоевал "Золотой глобус"

В этой категории были также представлены "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".

Пятисерийный сериал "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре лента получила международную премию Emmy.