Мини-сериал "Чернобыль" завоевал "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO удостоен "Золотого глобуса" в категории коротких сериалов, церемония вручения награды транслируется из Лос-Анджелеса на телеканале NBC.
В этой категории были также представлены "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".
Пятисерийный сериал "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре лента получила международную премию Emmy.