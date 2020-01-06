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СМИ: Ливан официально пока не принимал запрос Интерпола по делу Гона
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РИА Новости

СМИ: Ливан официально пока не принимал запрос Интерпола по делу Гона

06:09 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Ливан пока официально не принимал запрос Интерпола по делу экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в ливанской прокуратуре.
Если информация подтвердится, то она будет противоречить ранее сделанным заявлениям о том, что уже во вторник Карлос Гон может быть допрошен на основании "красного уведомления", полученного ливанскими властями от Интерпола.
Источник агентства подчеркнул, что в уведомлении были недочеты, поэтому при отсутствии официального запроса прокуратура не сможет вызвать экс-главу Nissan на допрос. Пояснений относительно того, какие недочеты были выявлены ливанской стороной, источник агентства не дал.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон
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Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.
Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Очевидцы рассказали телеканалу, что Карлос Гон в самолете замечен не был, однако на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.
В субботу стало известно, что турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге экс-главы Nissan из Японии. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей. В свою очередь, ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также провела обыск в его доме и изъяла все три действующие паспорта у адвокатов. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
3 января, 17:33
Бейрут заверил Токио, что не имеет отношения к выезду Гона из Японии
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Карлос ГонИнтерполЯпонияЛиванВ мире
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