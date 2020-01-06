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Культура
2020-01-06T06:02+0300
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Оливия Колман завоевала "Золотой глобус"
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РИА Новости

Оливия Колман завоевала "Золотой глобус"

06:02 06.01.2020
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© Фото : Netflix 2019Оливия Колман в сериале "Корона"
Оливия Колман в сериале Корона
© Фото : Netflix 2019
Оливия Колман в сериале "Корона". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Британская актриса Оливия Колман завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Корона", 77-я церемония учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляция идет на канале NBC.
Наряду с Колман в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" были представлены Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Николь Кидман ("Большая маленькая ложь") и Джоди Комер ("Убивая Еву").
"Последний год мне казалось, что я живу чью-то жизнь, и сейчас я определенно завоевала чью-то награду", - сказала актриса, получая награду.
Лучшим драматическим сериалом по версии "Золотого глобуса" в прошедшем году стали "Наследники", обошедшие в этой номинации "Корону", "Утреннее шоу", "Большую маленькую ложь" и "Убивая Еву".
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более 20 номинациях за достижения на кино- и телеэкране. Лауреатов премии выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, число которых не превышает 100 человек.
Американская премия Золотой глобус
05:55Культура
Лора Дерн получила "Золотой глобус" за роль в драме "Брачная история"
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КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
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