ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Британская актриса Оливия Колман завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Корона", 77-я церемония учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляция идет на канале NBC.
Наряду с Колман в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" были представлены Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Николь Кидман ("Большая маленькая ложь") и Джоди Комер ("Убивая Еву").
"Последний год мне казалось, что я живу чью-то жизнь, и сейчас я определенно завоевала чью-то награду", - сказала актриса, получая награду.
Лучшим драматическим сериалом по версии "Золотого глобуса" в прошедшем году стали "Наследники", обошедшие в этой номинации "Корону", "Утреннее шоу", "Большую маленькую ложь" и "Убивая Еву".
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более 20 номинациях за достижения на кино- и телеэкране. Лауреатов премии выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, число которых не превышает 100 человек.