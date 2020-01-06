Оливия Колман завоевала "Золотой глобус"

Наряду с Колман в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" были представлены Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Николь Кидман ("Большая маленькая ложь") и Джоди Комер ("Убивая Еву").

"Последний год мне казалось, что я живу чью-то жизнь, и сейчас я определенно завоевала чью-то награду", - сказала актриса, получая награду.

Лучшим драматическим сериалом по версии "Золотого глобуса" в прошедшем году стали "Наследники", обошедшие в этой номинации "Корону", "Утреннее шоу", "Большую маленькую ложь" и "Убивая Еву".