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Культура
2020-01-06T05:55+0300
https://ria.ru/20200106/1563139361.html
Лора Дерн получила "Золотой глобус" за роль в драме "Брачная история"
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РИА Новости

Лора Дерн получила "Золотой глобус" за роль в драме "Брачная история"

05:55 06.01.2020
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© Фото : GOLDEN GLOBE(S)Американская премия "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Лора Дерн завоевала "Золотой глобус" за роль второго плана в драме "Брачная история", 77-я церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в Лос-Анджелесе.
Для актрисы, исполнившей роль бракоразводного адвоката в драме о расставании, это пятый "Золотой глобус".
В категории "Лучшая женская роль второго плана" были также представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").
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КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
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