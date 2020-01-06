Лора Дерн получила "Золотой глобус" за роль в драме "Брачная история"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Лора Дерн завоевала "Золотой глобус" за роль второго плана в драме "Брачная история", 77-я церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в Лос-Анджелесе.
Для актрисы, исполнившей роль бракоразводного адвоката в драме о расставании, это пятый "Золотой глобус".
В категории "Лучшая женская роль второго плана" были также представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").