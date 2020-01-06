Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле , организовав новые президентские выборы.

Госдепе ранее заявили, что США продолжают считать Хуана Гуаидо , лишившегося кресла председателя венесуэльского парламента, временным президентом Венесуэлы. Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом именно на основании того, что он спикер парламента.

"Поздравляю Хуана Гуаидо с переизбранием в национальной ассамблее. <...> Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису", — написал Помпео в Twitter

Он добавил, что США и еще 57 государств продолжают рассматривать Гуаидо как легитимного председателя национальной ассамблеи и временного президента Венесуэлы.

На официальном заседании парламента в воскресенье вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций.