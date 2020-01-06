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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T09:48+0300
https://ria.ru/20200106/1563139314.html
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/76/1553497653_0:98:2832:1691_1036x0_80_0_0_a8efc0382750ccb42f54375c0c829706.jpg
РИА Новости

Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы

05:48 06.01.2020 (обновлено: 09:48 06.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле, организовав новые президентские выборы.
В Госдепе ранее заявили, что США продолжают считать Хуана Гуаидо, лишившегося кресла председателя венесуэльского парламента, временным президентом Венесуэлы. Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом именно на основании того, что он спикер парламента.
"Поздравляю Хуана Гуаидо с переизбранием в национальной ассамблее. <...> Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису", — написал Помпео в Twitter.
Он добавил, что США и еще 57 государств продолжают рассматривать Гуаидо как легитимного председателя национальной ассамблеи и временного президента Венесуэлы.
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
05:19Попытка госпереворота в Венесуэле
Группа Лимы не признала выборы нового спикера парламента Венесуэлы
На официальном заседании парламента в воскресенье вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций.
После этого депутаты — соратники Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий годовой срок.
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо
03:16
Евросоюз пока считает Гуаидо спикером венесуэльского парламента
441111198
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМайк ПомпеоНациональная Ассамблея ВенесуэлыГосударственный департамент СШАВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Большинство населения занято проблемой доходов семьи и будущего их жизней - им не до венесулы какой-то! Пора закрывать эту шарманку и рассказывать о внутренних проблемах и о главном - их ежедневном (!) решении.
6 января, 06:10
vyachnick Новиков
9000138
Не страна, а затычка в каждой бочке.
6 января, 06:04
Алексей Алексеев
600008
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