Комедийный сериал "Дрянь" завоевал "Золотой глобус"

Награду получила Фиби Уоллер-Бридж, которая написала сценарий "Дряни" и исполнила в сериале главную роль. За нее актриса также ранее в воскресенье получила "Золотой глобус". В категории "Лучшая актриса в комедийном сериале" она обошла Кристину Эплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Кирстен Данст ("Как стать Богом в Центральной Флориде") и Наташу Лайонн ("Матрешка").