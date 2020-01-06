Комедийный сериал "Дрянь" завоевал "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. "Дрянь" завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный сериал", вручение награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в эфире телеканала NBC.
За награду в категории "Лучший комедийный сериал" также боролись "Барри", "Удивительная миссис Мейзел", "Метод Комински" и "Политик".
Награду получила Фиби Уоллер-Бридж, которая написала сценарий "Дряни" и исполнила в сериале главную роль. За нее актриса также ранее в воскресенье получила "Золотой глобус". В категории "Лучшая актриса в комедийном сериале" она обошла Кристину Эплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Кирстен Данст ("Как стать Богом в Центральной Флориде") и Наташу Лайонн ("Матрешка").