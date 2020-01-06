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Культура
2020-01-06T05:40+0300
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Комедийный сериал "Дрянь" завоевал "Золотой глобус"
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РИА Новости

Комедийный сериал "Дрянь" завоевал "Золотой глобус"

05:40 06.01.2020
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© Two Brothers Pictures (2016-2019)Кадр из сериала "Дрянь"
Кадр из сериала Дрянь
© Two Brothers Pictures (2016-2019)
Кадр из сериала "Дрянь". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. "Дрянь" завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный сериал", вручение награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в эфире телеканала NBC.
За награду в категории "Лучший комедийный сериал" также боролись "Барри", "Удивительная миссис Мейзел", "Метод Комински" и "Политик".
Награду получила Фиби Уоллер-Бридж, которая написала сценарий "Дряни" и исполнила в сериале главную роль. За нее актриса также ранее в воскресенье получила "Золотой глобус". В категории "Лучшая актриса в комедийном сериале" она обошла Кристину Эплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Кирстен Данст ("Как стать Богом в Центральной Флориде") и Наташу Лайонн ("Матрешка").
Режиссер Квентин Тарантино
05:32Культура
Тарантино удостоен "Золотого глобуса" как лучший сценарист
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КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
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